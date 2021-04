Il neige et il va CONTINUER à neiger: voici les prévisions météo pour les prochains jours

Le ciel sera parsemé de nuages ou totalement encombré par eux mardi, avec régulièrement des giboulées de grésil, de neige ou de neige fondante, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Un coup de tonnerre pourra aussi gronder. L'Ardenne sera, elle, enveloppée sous les chutes de neige.

Des courants polaires ou arctiques transiteront par nos régions avec un développement de fortes giboulées. Cette masse d'air déterminera également notre temps jusque mercredi compris. Dans cet atmosphère instable, très froid en altitude, des lignes d'averses actives atteindront la Belgique depuis la mer de Norvège et la mer du Nord via ce puissant courant de nord.

Vestes, manteaux et bonnets seront de sortie pour les promenades de mardi, le mercure oscillant entre 0 et 6°C seulement. Le vent soufflera en outre modérément, et assez fort au littoral, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Le temps restera variable mardi soir et pendant la nuit. Les averses hivernales diminueront progressivement en intensité sur l'ouest et les régions frontalières de la France. Le nord-est et l'est de la Belgique seront eux frappés en fin de nuit par une ligne d'averses. Les flocons de neige tomberont encore sur l'Ardenne. Les températures chuteront à -5°C en Hautes Fagnes et 3°C en bord de mer. Le vent restera soutenu, des rafales de 60 à 65 km/h étant prévues, surtout à la Côte. La perturbation, avec ses précipitations hivernales, devrait quitter le pays mercredi mais il fera toujours froid pour la saison: entre 0 et 7°C. Le vent soufflera encore fortement avant de diminuer en intensité en cours d'après-midi.

Mercredi matin, une perturbation assez active avec des précipitations hivernales quittera notre pays par l'est. A l'arrière, le ciel redeviendra plus variable avec des giboulées de pluie, de grésil et toujours de neige sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Dans les régions proches de la France, le temps sera plus sec avec davantage d'éclaircies. il fera toujours froid avec des températures qui ne dépasseront pas 0 degré en haute Ardenne et 7 degrés sur l'ouest du pays. Le vent de nord-ouest sera d'abord modéré à assez fort avec des rafales de 60 km/h, le long du littoral parfois fort avec des rafales de 70 km/h. Il diminuera ensuite en cours d'après-midi.

Jeudi, après une nuit froide, le temps sera sec avec quelques passages nuageux mais également de larges éclaircies. Les températures maximales oscilleront entre 2 et 9 degrés.

Vendredi, après un début de journée sec, le ciel redeviendra partiellement à parfois très nuageux. En fin d'après-midi ou en début de soirée, de la pluie est attendue à partir de la frontière française. Les températures remonteront légèrement pour atteindre 7 à 13 degrés.

Samedi, partiellement nuageux avec quelques averses, parfois à caractère hivernal en Ardenne. A nouveau plus frais avec des maxima entre 3 et 8 degrés. Faibles gelées nocturnes en de nombreux endroits.

Dimanche, le temps reste frais avec encore possibilité de quelques ondées locales. Maxima de 4 à 9 degrés. Gel nocturne en de nombreux endroits.

Lundi, le temps devrait être généralement sec et calme. Après une nuit encore bien froide, les températures devraient remonter vers des valeurs proches de 10 degrés, voire un peu plus.