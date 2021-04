Qvax, la file d'attente pour se faire vacciner en 'last minute': tout ce qu'il faut savoir

Même s'il semble un peu saturé quelques heures après son lancement, Qvax permettra de ne plus gaspiller de doses de vaccin dans les centres où les désistements ou les absents sont parfois nombreux.

Depuis ce mardi 6 avril, tout citoyen (sauf les Bruxellois) désirant se faire vacciner peut s'inscrire sur la 'liste de réservistes' Qvax afin de bénéficier en last minute d'une dose de vaccin non utilisée. Le nouvel outil doit permettre d'accélérer la campagne de vaccination et "d'atteindre au plus vite l'immunité de groupe" en utilisant "absolument chaque dose", espère les autorités en charge de la vaccination.

Notez qu'à Bruxelles, il s'agit d'une autre plateforme, Doctena, qui n'est pas encore mise à jour pour intégrer ces inscriptions sur liste d'attente.

Le nouvel outil Qvax a été développé afin d'utiliser chaque dose de vaccin disponible alors que quotidiennement, dans la plupart des centres, certaines injections ne sont pas utilisées à la suite d'annulations de dernières minutes ou de personnes qui ne se sont pas présentées. Ces données de disponibilité de doses varient fortement d'une période à l'autre, et d'une région à l'autre.

"Il peut très bien ne pas y avoir de dose certains jours, dans ce cas ils n'appelleront personne. Il peut y en avoir une dizaine, en fonction des désistements. On le sait: à partir du moment où les vaccins sont dans les seringues, ils sont préparés de manière à pouvoir être rapidement utiliser. On a alors que quelques heures (6 d'habitude) pour les administrer: pas question de les remettre au frigo à 17h pour le lendemain, ils seraient potentiellement périmés. Il faut les employer à ce moment-là et pour ne pas faire de passe-droit, il est assez justifié, je trouve, d'avoir trouvé un système commun", nous a expliqué Yves Van Laethem.

Marche à suivre

Concrètement, les personnes volontaires à la vaccination de plus de 18 ans peuvent s'inscrire depuis minuit sur le site www.qvax.be. Plusieurs informations sont requises parmi lesquelles le numéro de registre national, ainsi que vos disponibilités.

La personne est alors contactée par son centre de vaccination lorsqu'une possibilité de se faire vacciner se présente. "Le système ne fonctionne pas suivant la règle du premier arrivé, premier servi. L'ordre de distribution suit les règles mises en place par les autorités: à savoir, par ordre décroissant d'âge", explique Frank Robben, responsable informatique du gouvernement fédéral qui participe à la campagne de vaccination.

Le système demande une certaine réactivité puisque sans réaction de la personne convoquée dans la demi-heure, l'invitation à se faire vacciner est envoyée à quelqu'un d'autre.

"Une file d'attente de 20.000 personnes"

Ce jeudi matin, quelques heures après son lancement, la plateforme semble victime de son succès. "Une file d'attente de plus de 20.000 personnes pour s'inscrire", nous a signalé Bernadette via le bouton orange Alertez-nous :

Il faut donc patienter devant son écran, dans une file d'attente, pour pouvoir s'inscrire... sur la liste d'attente QVax. Certains nous signalent également des bugs au niveau de l'inscription au site de vaccination de son choix, ou au niveau des données. "À mon avis, cela sature déjà sur le site QVax. Grosse file d'attente virtuelle au début, puis impossible de mettre à jour les données inscrites", nous a écrit Phella :