Un temps plus calme est attendu au cours des prochains jours

(Belga) Le temps restera variable mardi après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les nuages, la pluie et la neige devraient laisser place à des éclaircies et des températures plus douces à partir de jeudi et vendredi.

Le temps restera variable mardi après-midi avec quelques éclaircies mais aussi des champs nuageux encore nombreux et à l'origine d'averses de pluie, de neige fondante ou de neige. Ces averses pourraient être ponctuées de quelques coups de tonnerre et d'un peu de grésil par endroits. La Haute Belgique verra quelques centimètres de neige supplémentaires s'ajouter à la couche blanche déjà existante. Les maxima varieront de 0 degré en Hautes­ Fagnes à 5 degrés dans l'ouest du pays. Le vent de nord­-ouest sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres et assez fort à fort à la Côte. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h. De la neige pourra tomber en Campine dans la nuit de mardi à mercredi et les minima pourront atteindre les -5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne. La journée de mercredi débutera avec des chutes de neige fondante ou de neige dans le nord­-est et le centre du pays, et des chutes de neige en Ardenne. Le ciel deviendra ensuite variable à très nuageux avec encore quelques giboulées, principalement sur le nord et l'est du pays. Ailleurs, le temps sera sec à une averse près. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes­ Fagnes et 7 ou 8 degrés dans l'ouest du pays. Jeudi, après une nuit froide avec des gelées répandues, le temps sera sec avec des éclaircies et des champs nuageux. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 8 à 9 degrés en plaine. Le ciel deviendra progressivement plus nuageux vendredi et des précipitations pourraient gagner nos régions depuis la frontière française, fait savoir l'IRM. Les températures devraient cependant s'adoucir avec des maxima de 7 à 12 degrés. Samedi et dimanche, le ciel sera chargé avec des périodes de pluie ou des averses. (Belga)