Les employés des TEC wallons en grève ces mardi et mercredi

(Belga) La CSC Services publics a déposé un préavis de grève pour mardi et mercredi pour les employés des TEC wallons, a indiqué mardi le syndicat par communiqué. Elle dénonce le fait que le télétravail n'ait fait l'objet d'aucun accord collectif alors que les employés y sont soumis depuis plus d'un an.

"L'employeur est tenu d'offrir à son personnel les mêmes conditions de travail que ce soit en matière de logistique ou d'horaire que lors des prestations en présentiel. Hormis la mise à disposition d'un PC portable et d'un accès VPN, rien n'a été mis en place pour faciliter cette nouvelle forme de travail. Les frais d'internet, de téléphone, de chauffage, d'électricité, les aménagements d'un poste de travail au domicile, les frais d'impressions, etc., tout cela reste à charge des travailleurs", regrette le syndicat qui demande une régularisation de la situation. La CSC souligne en outre qu'une conciliation avec l'employeur s'est soldée par un échec, raison pour laquelle elle a décidé de déposer un préavis de grève pour les journées des 6 et 7 avril 2021. Si les tâches essentielles seront assurées, certains chauffeurs ont choisi de soutenir l'action. "Le risque de perturbation sur le réseau n'est pas à exclure", prévient dès lors le syndicat chrétien. (Belga)