Avec la neige, il pleut DANS le Palais de Justice de Liège: "Des travaux" d'ici quelques semaines, des poubelles en attendant...

La vidéo ci-dessus nous est parvenue et montre l'intérieur du "vieux" Palais de Justice de Liège, l'ancien Palais des Princes Evêques. Il s'agit précisément du couloir d'honneur, juste à côté du bureau du premier président de la Cour d'appel de Liège. Et comme on peut le constater, le plafond laisse passer via des fissures des litres d'eau récoltés dans des poubelles...

L'étage encore au-dessus, sous la toiture, est certainement encore plus atteint par le phénomène qui, selon plusieurs confrères amenés à réaliser des interviews dans ce couloir d'honneur, ont déjà pu noter la présence d'infiltrations de temps à autre. Mais hier, avec la quantité de neige qui s'est abattue sur Liège, l'état de la toiture a empiré.

Des travaux prévus pour résoudre le problème "en profondeur"

Le bâtiment appartenant au SPF Justice, même si c'est la Régie des Bâtiments qui l'entretient, ce sont eux qui nous explique le problème. "ll y a des décharges de l’eau de toiture à 3 endroits distincts du Palais de Justice de Liège qui peuvent être bloqués ou causer des fuites par très mauvais temps. La direction Logistique du SPF Justice est au courant de la situation et la suit, en collaboration avec ses experts locaux et la Régie des Bâtiments, gestionnaire du bâtiment en question", déclare la porte-parole de ce service public, Sharol Bevis.

Elle ajoute, au niveau des réparations, qu'en "quelques semaines, la Régie pourra faire effectuer des travaux pour résoudre en profondeur ce souci. Il n’est pas possible de faire ces travaux immédiatement car certains cloisons qui doivent être démontés ne sont pas encore accessibles aux ouvriers. Dans l’intervalle, des efforts sont faits pour limiter ou prévenir les dommages", assure-t-elle.