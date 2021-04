Des 20 degrés à la neige: "J'avais mes pneus hiver, et maintenant je me retrouve avec mes pneus été, c'est un peu compliqué"

Alors que de nombreux automobilistes s'apprêtent à troquer leurs pneus hiver contre les pneus été, cette neige soudaine en a dissuadé plus d'un. RTL INFO a rencontré un garagiste de Gosselies qui fait face à bon nombre d'annulations.

Tiago Rodrigues, responsable de l’atelier d’un garage de Gosselies, essuie 7 annulations de rendez-vous pour des changements de pneus hiver. Des clients surpris par la neige ont préféré les garder et reporter l’opération : "On avait des rendez-vous prévus aujourd’hui, on avait préparé les pneus en amont pour les faire monter sur les véhicules aujourd’hui, mais malheureusement, tout a été reporté à la semaine prochaine".

Même constat pour les voitures de société : "On a la Sonaca juste à côté, la police fédérale également. Tous ces rendez-vous là sont reportés d’une semaine".

Si certains préfèrent attendre, d’autres en revanche ont déjà remis leurs pneus été la semaine dernière. "J’avais mes pneus hiver, mais ce n’était plus de saison parce qu’il y avait plus de 20 degrés, et maintenant je me retrouve avec mes pneus été et la température est plus basse, donc c’est un peu plus compliqué", explique une femme.

D’autres encore n’ont tout simplement pas de pneus hiver… et n’en voit pas l’utilité dans leur situation. "L’autoroute est toujours bien dégagée, c’est juste la rue pour aller chez moi, où là, elle n’est pas bien dégagée et on roule prudemment. Mais sinon, le reste du temps, pour moi ce n’est pas intéressant de mettre des pneus hiver", dit une automobiliste. "Si vous habitez en Ardenne, c’est absolument nécessaire. Mais ici, il y a encore moyen de s’en sortir", estime un homme.

Si chacun a ses habitudes, les garagistes constatent tout de même que cette année a été très particulière. " On sent qu’à cause du confinement, les gens ont retardé leur permutation. Aussi parce que l’hiver n’a pas été vraiment rigoureux. Et en plus de ça, certains clients n’ont carrément pas changé leurs pneus, ils ont continué comme ça toute l'année, donc là on se rend compte qu’il y a pas mal de pneus qui sont inchangés, justement".

Pour ne pas abimer ses pneus hiver, il est recommandé de privilégier les pneus été au-delà de 7 degrés.