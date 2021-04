France: plus de 150 personnes évacuées face à un incendie près de Marseille

(Belga) Plus de 150 personnes ont fui leur domicile mardi près de Marseille face à l'avancée d'un incendie qui avait déjà parcouru une vingtaine d'hectares en fin d'après-midi, attisé par un violent mistral, a-t-on appris auprès des pompiers.

Le feu, parti vers 16h45 de la commune de La Bouilladisse, à quelques kilomètres à l'est de Marseille, s'est ensuite déplacé sur le territoire d'Auriol, approchant certaines habitations. A 19h30, 155 personnes avaient abandonné leurs maisons pour se réfugier dans un gymnase mis à leur disposition par la commune. Face à "un feu en évolution", 175 pompiers des Bouches-du-Rhône ont été déployés sur le terrain, assistés de 60 engins et cinq avions, dont quatre Canadairs, a-t-on précisé du côté du Service départemental d'incendie et de secours. Les flammes, parties du massif de Regagnas, sont attisées par des rafales de mistral atteignant les 80 km/h. Le vent est prévu pour durer jusqu'à jeudi, ce qui pourrait compliquer la tâche des soldats du feu et entraîner des reprises de feu dangereuses. (Belga)