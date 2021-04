Hiver en avril: il va encore neiger ce mercredi, voici les prévisions météo

Mercredi, une zone de neige glissera sur le nord puis l'est du pays. Elle quittera nos régions en direction de l'Allemagne en milieu de journée. Sur le sud et l'ouest, le risque d'averses sera nettement plus réduit et quelques rayons de soleil feront par moments leur apparition, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 degrés le long du littoral. Le vent, modéré à assez fort, soufflera de secteur ouest à nord-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/ h, surtout sur le nord du pays. Il diminuera progressivement au fil de la journée. Les dernières averses se dissiperont en cours de soirée. La nuit prochaine sera calme mais très froide avec un ciel partiellement nuageux. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits. Les températures redescendront aux alentours de 2 degrés en bord de mer et localement -8 degrés en Ardenne. Le vent sera faible de sud- ouest ou de direction variable.

Demain jeudi, après une nuit froide avec des gelées répandues, le temps sera sec avec des éclaircies et des champs nuageux qui pourraient devenir plus nombreux en cours de journée. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 à 9 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest.

Vendredi, le temps sera sec durant la plus grande partie de la journée, puis une zone de pluie envahira notre pays en fin de journée et la nuit suivante. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 7 à 12 degrés.

Samedi, la nébulosité restera abondante avec par moments de la pluie ou des averses. Les maxima varieront entre 7 et 12 degrés en allant du nord au sud.

Dimanche, nuages, pluie et averses restent au programme. Les températures varient peu.

Lundi, il fera plus frais et le risque de pluie diminuera. Quelques flocons ne sont pas exclus en haute Ardenne. Les maxima varieront entre 2 et 8 degrés.

Mardi, ciel partiellement nuageux avec encore un petit risque d'averses. Le temps reste assez frais.