Trudeau appelle "à tenir bon" encore "quelques semaines"

(Belga) Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exhorté mardi les Canadiens lassés de la pandémie à "tenir bon pour quelques semaines encore", le temps que la campagne de vaccination en cours "fasse effet" face à la multiplication des variants du virus.

"Nous sommes dans une situation où tout le monde est épuisé", a déclaré M. Trudeau lors d'une conférence de presse. Mais "on est dans une troisième vague, qui est extrêmement sérieuse", a-t-il dit. "On doit continuer à tenir bon pour quelques semaines encore pour vraiment aplatir la courbe et permettre aux vaccins qui vont arriver par millions dans les semaines à venir de faire effet", a-t-il précisé. Pays de 38 millions d'habitants, le Canada a franchi samedi le seuil du million de cas de coronavirus, obligeant plusieurs provinces à renforcer leurs restrictions ces derniers jours. Un peu plus de 23.000 personnes sont décédées. L'Ontario, moteur économique du pays et province la plus peuplée, a durci samedi et étendu à toutes ses régions pour quatre semaines des restrictions en vigueur jusqu'ici exclusivement à Toronto et sa banlieue, tandis que le Québec voisin reconfinait plusieurs régions et allongeait un couvre-feu nocturne dans certaines villes. L'augmentation du nombre de variants, qui a presque triplé au cours des deux dernières semaines, et les hospitalisations qui en découlent suscitent une inquiétude croissante, a déclaré pour sa part Theresa Tam, responsable de la santé publique. Plus de 15.200 cas de variants ont été identifiés jusqu'à présent au Canada, les plus nombreux se trouvant en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Le variant britannique "a vraisemblablement remplacé" le virus originel dans certains endroits du pays, tandis que le variant brésilien qui pourrait être plus résistant aux vaccins, est "en forte augmentation", a-t-elle noté. La campagne de vaccination du Canada, lancée en décembre, semble s'accélérer depuis quelques jours, après de nombreux ratés, notamment dans les livraisons des vaccins de Pfizer et Moderna en début d'année. À ce jour, 15,7% de la population canadienne a reçu au moins une dose de vaccin. "On doit tous accélérer le processus de vaccination", a cependant convenu mardi Justin Trudeau, rappelant que le Canada doit recevoir 44 millions de doses d'ici fin juin. Tous les Canadiens le désirant auront reçu leurs deux doses de vaccin d'ici fin septembre, a-t-il réaffirmé. (Belga)