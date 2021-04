Violence dans les hôpitaux: "Minimum une fois par semaine, on appelle la police", selon Mireille

Les violences (verbales et physiques) envers le personnel des hôpitaux augmente en cette période de crise. Les patients sont plus stressés avec le contexte sanitaire, et ça se ressent dans les couloirs des centres hospitaliers. Le personnel se plaint de plus en plus de violences.

"C'est quotidiennement, de la violence verbale. Ça devient de plus en plus dur de gérer ce genre de patients ou ce genre d'accompagnants. Minimum une fois par semaine, on appelle la police en renfort parce qu'on n'arrive pas à gérer la situation nous-mêmes, même avec les agents de sécurité. J'ai des collègues qui ont été agressés physiquement et qui n'ont pas été bien pendant quelques mois", nous a confié Mireille, qui travaille aux urgences du CHR de Namur depuis 30 ans.

Les raisons sont aussi liées au fait que les hôpitaux ont changé leur fonctionnement par rapport à avant la crise: visites restreintes ou parfois interdites, certains soins reportés, temps d'attente parfois plus longs… Autant de perturbations qui dérangent certains accompagnants ou patients.

Ces violences sont si importantes que le CHR de Namur a décidé de réagir, avec la campagne "Tolérance zéro contre les violences envers nos collaborateurs". Désormais, l'hôpital engagera systématiquement des poursuites contre tout acte de violence physique ou verbale au sein de l'institution.