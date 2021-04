Un comité de concertation probablement la semaine prochaine

(Belga) Un nouveau comité de concertation sera probablement convoqué la semaine prochaine, dans la perspective de la rentrée scolaire du 19 avril, confirment plusieurs sources gouvernementales.

Cette nouvelle réunion entre les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées aura pour mission d'évaluer la situation épidémiologique et d'évaluer les mesures prises lors du précédent Codeco, le 24 mars dernier. Ce dernier comité de concertation avait resserré la vis et décrété une "pause de Pâques", dans la crainte d'une troisième vague épidémique. Les cours ont ainsi été suspendus dans les écoles dès le lundi 29 mars alors que les vacances de Printemps ne devaient normalement débuter qu'une semaine plus tard. Les métiers de contacts non-médicaux ont dû à nouveau fermer et les rassemblements à l'extérieur ont été à nouveau limités à 4 personnes. La date à laquelle pourrait se dérouler le comité de concertation la semaine prochaine n'est pas arrêtée. Il s'agira de trouver le meilleur équilibre entre, d'une part, avoir une vue assez précise de l'évolution des chiffres de l'épidémie de Covid-19 permettant d'évaluer l'impact des dernières mesures prises et, d'autre part, offrir suffisamment tôt des perspectives permettant à chacun de s'organiser en conséquence. (Belga)