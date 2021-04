Le froid et les restrictions sanitaires sont une aubaine pour les musées: la plupart des expos affichent complet à Bruxelles (vidéo)

Le froid et les restrictions au niveau des activités extrascolaires sont une aubaine pour les musées et les différentes expositions qui se tiennent en ce moment. Les visites se font uniquement sur réservation, et bon nombre d'entre elles affichent complet.

Pour obtenir une place au musée en ce moment, il faut s’y prendre à l’avance ou avoir un peu de chance. "Le musée des sciences naturelles m'intéresse depuis ma tendre enfance, lorsque je suis venue avec l'école, dit une maman interviewée. J'avais vraiment envie de le refaire et l'occasion s'est présentée car deux places se sont libérées hier". "Très peu d'activités culturelles sont ouvertes, donc beaucoup de gens viennent au musée, explique Pierre Deliens, responsable du service accueil du muséum des sciences naturelles. Nous sommes complets même lorsqu'il fait beau car les visiteurs doivent s'organiser à l'avance pour venir, donc nous sommes moins tributaires de la météo". Le musée des sciences naturelles peut accueillir jusqu’à 1.500 personnes par jour, soit la moitié de sa capacité normale. Les réservations sont complètes jusqu’à mardi prochain. Nos reporters se sont également rendues à l’exposition immersive dédiée à l’univers du peintre Gustav Klimt. L'exposition affiche également complet pour les dix prochains jours.