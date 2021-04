Près de 2 millions d'euros récoltés pour l'Opération 11.11.11, un record

(Belga) L'Opération 11.11.11, qui finance des projets de solidarité internationale portés par des ONG, a permis de récolter plus de 1,88 million d'euros en 2020, un montant record, annonce le CNCD- 11.11.11 jeudi dans un communiqué.

La campagne de récolte de fonds, organisée chaque année pendant 11 jours vers le 11 novembre, avait été exceptionnellement prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 en raison du contexte sanitaire. "Les comptes sont désormais clôturés: 1.889.634 euros ont été récoltés, ce qui représente le résultat le plus élevé de l'histoire de l'opération", précise la coupole de plus de 80 ONG. Bien que les ventes de produits dans le cadre de la 'récolte de rue' ont baissé de près de 30% entre 2019 et 2020, "cette baisse, attendue mais limitée vu le contexte de confinement, a été plus que compensée par l'augmentation des dons et des achats sur la boutique en ligne du CNCD-11.11.11, ainsi que par les nouvelles initiatives lancées pour adapter la récolte au contexte du confinement, comme le projet 'Tous pour Onze' qui a permis aux sympathisants de réaliser des performances sportives au bénéfice de l'opération", explique-t-on au CNCD-11.11.11. "Des milliers de volontaires et de donateurs ont marqué leur engagement en faveur de la solidarité internationale. C'est un message important au moment où les crises sanitaire, économique, sociale et climatique nécessitent de renforcer la coopération internationale", a ajouté le secrétaire général du CNCD-11.11.11, Arnaud Zacharie. En 2019, l'Opération 11.11.11 avait permis de récolter 1.862.228 euros et de financer 200 projets dans une quarantaine de pays en développement. Les programmes soutenus visent à renforcer la souveraineté alimentaire, le travail décent et la protection sociale, l'émancipation des jeunes, l'égalité des genres ou encore l'adaptation au changement climatique. (Belga)