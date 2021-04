Neder-Over-Heembeek: 4 personnes sauvées d'un incendie 

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour un incendie dans une habitation abandonnée rue de l'Ancre, à Neder-Over-Heembeek. Quatre personnes ont été sauvées du feu et emmenées à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. "La centrale d'urgence, CU112, a reçu un appel jeudi à 01h50 pour un incendie dans une maison rue de l'Ancre à Neder-Over-Heembeek. Les pompiers se sont rendus sur place et ont constaté qu'il y avait effectivement un dégagement de fumée dans une maison de deux étages, officiellement inhabitée", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Quatre personnes se trouvaient néanmoins au deuxième étage, coincées par la fumée. Elles ont été équipées d'un masque de sauvetage, connecté à la bouteille d'air comprimé d'un pompier, et évacuées vers l'extérieur par nos soldats du feu", a relaté le porte-parole. "Ces personnes ont immédiatement été prises en charge par les équipes médicales dépêchées sur place et évacuées vers les hôpitaux des environs. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Aucune autre présence dans le bâtiment n'a été détectée pendant l'opération 'search & rescue'", a-t-il précisé. L'incendie, qui avait pris au rez-de-chaussée, a été rapidement maîtrisé. Son origine reste à déterminer.

"Par biais de la police, le nécessaire sera fait pour demander de condamner l'accès à la bâtisse et ainsi éviter une nouvelle occupation éventuelle de la maison", a encore précisé Walter Derieuw. "Des incendies sur des sites à l'abandon comportent des risques supplémentaires à cause de la stabilité de la structure (sol, plafonds, escaliers...), mais aussi à cause de la présence d'encombrants de toute sorte et de l'incertitude quant à la présence ou non d'occupants".