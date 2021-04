La plateforme des citoyens de l'UE sera lancée dans dix jours

(Belga) La plateforme numérique multilingue sur laquelle les citoyens d'Europe auront la possibilité de donner leur avis sur tous les sujets qu'ils jugent importants pour l'avenir de l'Union sera lancée le 19 avril, ont confirmé mercredi soir la Commission, le Parlement et le Conseil européens.

Les trois institutions poursuivent les préparatifs de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, dont l'événement inaugural aura lieu le 9 mai prochain, Journée de l'Europe, si les conditions sanitaires le permettent. Lors d'une réunion mercredi, le comité exécutif de la Conférence a approuvé la plateforme et ses méthodes de travail. Celle-ci est appelée à devenir le pôle central de la Conférence, "un lieu où toutes les contributions seront rassemblées et partagées, notamment les événements décentralisés, les panels de citoyens européens et les plénières de la Conférence", selon un communiqué des trois institutions. Un mécanisme de retour d'informations spécialisé rassemblera et analysera les principaux points soulevés afin qu'ils puissent également être pris en compte lors des panels de citoyens et des plénières de la Conférence. Par ailleurs, la plateforme fournira des informations sur la structure et les travaux de la Conférence, ainsi que des ressources pour les organisateurs d'événements. Une sorte de "carte des événements" sera proposée aux citoyens: un catalogue d'événements clés permettra en effet aux organisateurs de promouvoir leurs initiatives aux niveaux local, régional, national et européen. Pour l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, qui est l'un des trois coprésidents du comité exécutif, la plateforme s'avère indispensable en ces temps de Covid. "Avec cette plateforme, nous offrons les outils nécessaires pour donner à chacun la possibilité de s'engager activement dans ce débat, et nous veillerons à ce que ces idées alimentent l'analyse et les conclusions de la Conférence. C'est leur avenir, c'est donc leur Conférence", a commenté l'ancien Premier ministre belge. Les deux autres coprésidents du comité exécutif sont Ana Paula Zacarias, la secrétaire d'État portugaise aux affaires européennes, au nom de la présidence du Conseil de l'UE, ainsi que la vice-présidente de la Commission chargée de la démocratie et de la démographie, Dubravka Suica. Le hashtag officiel de la Conférence sera #LAvenirVousAppartient. La Conférence démarrera avec un an de retard, en raison de la pandémie de coronavirus mais aussi de la question ultra-sensible de sa présidence, objet d'âpres tractations entre les trois institutions européennes. Les Européens seront consultés sur des défis jugés cruciaux pour le Vieux continent: changement climatique, questions économiques et sociales, transformation numérique, renforcement démocratique des institutions de l'UE, sans oublier les leçons à tirer de la pandémie.