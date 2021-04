Panne de MyHealthViewer.be, le site qui informe des malades chroniques inscrits pour la vaccination Covid

La vaccination des plus de 65 ans bat actuellement son plein. A partir de ce mois d'avril, viendra le tour des personnes âgées de 18 à 65 ans à comorbidités (diabète, cancer, maladies cardiaques et pulmonaires, ...). Un million et demi de personnes sont concernées par cette phase, selon Sabine Stordeur, membre de la taskforce Vaccination.

Les personnes concernées par cette phase sont inscrites dans une liste complétée au fur et à mesure par les médecins des patients. Cette liste est présente sur les sites des mutualités et le site info-coronavirus.be. Une liste reprenant le nom des personnes touchées est présente sur le site des mutualités mais également sur le site info-coronoavirus.be à la rubrique vaccination.

Un peu de patience, le trafic diminue progressivement

A partir de ce 8 avril, il devrait être possible de vérifier que vous êtes sur la liste en consultant le site www.myhealthviewer.be. Pourtant, depuis ce matin, le site est inaccessible. "Le site myhealthviewer.be est saturé on ne sait plus y accéder", nous écrit un lecteur. "Le site ne répond déjà plus", s'énerve un autre.

Il semblerait que le site soit surchargé de visites. "On a plus de 2000 personnes qui veulent se connecter simultanément. On cherche des solutions.", nous a expliqué Remi de Brandt, gestionnaire de projet au collège intermutualiste. Il est demandé aux patients à risque de patienter avant de se connecter sur la plateforme.