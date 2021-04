Pas d'amélioration des conditions météo en vue

(Belga) Pour le second week-end des vacances de printemps (Pâques), le temps s'annonce tout aussi maussade avec de la pluie ou des averses, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce jeudi après-midi, le temps restera sec et assez nuageux avec parfois quelques éclaircies. Il fera un peu plus doux avec des maxima oscillant entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 ou 10 degrés dans l'ouest du pays. Vendredi, des éclaircies alterneront avec des périodes plus nuageuses. Le temps sera généralement sec. Les maxima seront compris entre 7 et 14 degrés. Samedi, dès l'aube, le ciel sera très nuageux avec des pluies faibles à modérées depuis le sud du pays. Toutefois, le temps pourrait être encore temporairement sec au nord du sillon Sambre et Meuse en première instance. En cours d'après­ midi, les pluies s'intensifieront sur l'ensemble du pays. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en Flandre et 13 degrés en Gaume. Dimanche matin, la nébulosité restera abondante sur toutes les régions avec de la pluie. Dans l'après­-midi, le temps devrait devenir un peu plus sec à partir du nord­-ouest du pays avec la possibilité de quelques éclaircies. En Ardenne, les précipitations devraient perdurer et pourraient prendre un caractère hivernal sur le relief. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés sous un vent de secteur nord modéré, assez fort à la côte. (Belga)