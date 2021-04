Yves Van Laethem: "Le chemin est encore long pour arriver à l’étape suivante"

Lors de la conférence de presse du jour, Yves Van Laethem s'est exprimé sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique. "Une tendance positive se dessine depuis quelques jours et qui heureusement se poursuit. Elle se manifeste dans les contaminations qui sont en baisse et dans les admissions à l’hôpital pour la première fois depuis des semaines et des semaines. Cependant, il faut se rendre compte que le taux d’occupation des lits dans les hôpitaux et spécialement en soins intensifs reste extrêmement important. Il augmente pour l’instant, mais nous attendons là aussi un ralentissement", a-t-il souligné.

Et de poursuivre: "Nous sommes sur la bonne voie mais le chemin est encore long pour arriver à l’étape suivante. Notre défi est de ne pas rester bloquer sur un plateau, surtout pas sur un plateau plus élevé. Il faut induire une descente continue. Nous en avons marre et nous sommes fatigués de la situation. Il faut souligner que la majorité de la population continue à respecter les mesures pour obtenir ce gain sur le virus, le temps que la vaccination se fasse."

Entre le 30 mars et le 5 avril, 3.592 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 25% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 913.057 cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués.



Sur la même période, 39,4 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+47,6%), portant le bilan à 23.348 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Près de 54.000 tests en moyenne ont également été effectués chaque jour, pour un taux de positivité de 8,1%. Entre le 2 et le 8 avril, il y a eu en moyenne 253,3 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une diminution de 3% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 3.128 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 911 patients traités en soins intensifs. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,97. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 512,3 sur 14 jours.