Comité de concertation sans doute mercredi: voici les questions qui seront tranchées

Le prochain comité de concertation annoncé il y a deux jours devrait se tenir mercredi selon nos informations. Les autorités fédérales et régionales analyseront l'évolution de l'épidémie et prendront des mesures en conséquence.

Les sujets sur lesquels les ministres devront trancher seront, selon nos informations:

1. Reprise de l’enseignement le lundi 19 comme prévu ? Si oui, avec quel taux de présentiel ?

2. Réouverture commerces et métiers de contact pour le 19, le 26 ou plus tard ?

3. Plan plein air: nouvelle date d’entrée en vigueur?

Le 24 mars dernier, le dernier comité de concertation avait resserré la vis et décrété une "pause de Pâques", dans la crainte d'une troisième vague épidémique. Les cours ont ainsi été suspendus dans les écoles dès le lundi 29 mars alors que les vacances de Printemps ne devaient normalement débuter qu'une semaine plus tard. Les métiers de contacts non-médicaux ont dû à nouveau fermer et les rassemblements à l'extérieur ont été à nouveau limités à 4 personnes.