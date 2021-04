Tournai: incendie dans un immeuble, les occupants évacués

Une quinzaine de locataires ont été intoxiqués par les fumées et admis en milieu hospitalier à la suite d'un incendie qui s'est déclaré vendredi peu avant midi dans le sous-sol d'une tour à appartements à Tournai. Le Plan d'intervention médical a été déclenché.



Le feu a pris vendredi vers 11h30 dans une des tours carrées située au n°114 de la Résidence Marcel Carbonnelle à Tournai. Les flammes se sont propagées en sous-sol dans une batterie de garages mais l'incendie a rapidement été maîtrisé. Les fumées se sont très vite répandues, via les cages d'escaliers, aux étages de cet immeuble à appartements. Tandis que la police établissait un périmètre de sécurité, les secouristes ont procédé à l'évacuation des appartements. Le plan d'intervention médical (PIM) a été déclenché. Venant de Tournai et de proches villes, cinq ambulances et deux SMUR ont été dépêchés sur place. On déplore un blessé léger et 16 personnes intoxiquées. Tous ont été admis en milieu hospitalier. Les pompiers procèdent actuellement à la ventilation de tous les logements répartis dans les six étages de cet immeuble. Pour cette intervention, deux camions-échelles, deux autopompes, un camion-citerne et plusieurs véhicules de commandement, venant des casernes de Tournai et d'Antoing, ont été dépêchés sur place. On ignore pour l'instant l'origine de l'incendie.