Prévisions météo: pas de bonne nouvelle pour ce week-end

Aujourd'hui, le ciel sera couvert et pluvieux avec des pluies plus soutenues l'après-midi et en soirée. Les maxima varieront entre 7 degrés en bord de mer et 12 degrés en Gaume. Le vent sera modéré de nord-est sur de nombreuses régions et même assez fort à la mer. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le vent sera plutôt modéré de secteur sud.