Steve McCurry, l'un des maîtres de la photographie de presse, expose "son monde" à Anvers

(Belga) "Le monde de Steve McCurry", l'un des photographes de presse contemporains les plus appréciés et membre de la mythique "Agence Magnum", sera dévoilé à partir du 12 mai prochain au "Waagnatie Expo & Events" à Anvers.

Quelque 200 clichés imprimés en grand format feront l'objet de cette rétrospective consacrée au photographe américain, né en 1950 à Philadelphie, et mondialement connu, notamment pour les photos de l'adolescente Sharbat Gula, la "jeune Afghane aux yeux verts", rencontrée dans un camp de réfugiés au Pakistan et dont le visage a fait le tour du monde, ou encore celles prises après l'attentat du 11 septembre 2001 à New York. L'exposition permettra aux visiteurs de découvrir, non seulement les clichés les plus emblématiques du photographe, réalisés au cours d'une carrière de quarante ans, mais aussi ses plus récentes et celles qui n'ont encore jamais été montrées au public. Son travail, au coeur duquel se trouve toujours l'humain, évoque les conflits, les cultures en voie de disparition, les traditions ancestrales tout comme la culture contemporaine. Steve McCurry a obtenu de nombreuses distinctions, dont la "Médaille d'or Frank Capa", le "National Press Photographiers Award" et, à quatre occasions, le "World Press PhotoAward". En 2019, il fut "intronisé" au "International Photography Hall of Fame". L'exposition sera accessible tous les jours, sauf le mardi, de 10h00 à 18h00, mais tous les jours pendant les vacances scolaires. Ce sera Steve McCurry lui-même qui guidera les visiteurs tout au long du parcours à l'aide d'un audioguide, ce qui permettra à ces mêmes visiteurs de découvrir l'histoire personnelle de l'artiste par le biais de ses clichés. Les réservations se font sur le site : www.stevemccurryexpo.com. En 2017, l'exposition avait attiré quelque 100.000 visiteurs à Bruxelles. (Belga)