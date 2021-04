Nigeria: 8 mineurs tués par des bandits présumés dans le Centre

(Belga) Des assaillants non identifiés on tué huit mineurs dans l'Etat de Plateau, dans le centre du Nigeria, ont annoncé samedi les services du gouverneur de l'Etat dans un communiqué.

Depuis une dizaine d'années, des groupes criminels, appelés "bandits" par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. "Le gouverneur de l'Etat de Plateau, Simon Lalong, a exprimé sa tristesse à la suite d'une attaque contre un site minier à Kuru qui a fait huit morts", selon un communiqué de son porte-parole, Makut Macham, faisant également état d'un nombre indéterminé de blessés parmi les mineurs. Le gouverneur a ordonné aux services de sécurité de se lancer à la poursuite des auteurs de l'attaque, selon la même source. Les mines illégales dans le centre et le nord-ouest du Nigeria sont considérées comme une des sources de financement de ces bandes criminelles, qui agissent a priori par appât du gain et sans motivation idéologique. (Belga)