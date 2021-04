Prévisions météo: nuages, pluie et neige fondante ce dimanche, et après?

Le ciel sera très nuageux avec des périodes de faibles précipitations dimanche matin. En basse et moyenne Belgique, il pourrait s'agir d'un peu de neige fondante, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).



L'après­-midi, alors que le temps deviendra plus sec avec des éclaircies depuis l'ouest, les précipitations s'intensifieront sur le sud­-est du pays et les pluies cèderont progressivement la place à de la neige fondante, voire à de la neige sur les hauteurs. Les maxima se situeront entre 2°C en Ardenne et 8°C dans l'ouest du pays, sous un vent modéré et à la mer assez fort de secteur nord. Dans la nuit, un temps plus calme et sec avec des éclaircies gagnera progressivement l'ensemble des régions. Des nuages bas pourraient toutefois se former par endroits en Ardenne et réduire la visibilité. En seconde partie de nuit, la nébulosité et le risque d'averses (hivernales) augmenteront en région côtière. Il gèlera dans l'intérieur du territoire avec des minima de 0 à -­6°C. Au littoral, les minima avoisineront les 3 ou 4°C. Le vent deviendra généralement faible d'ouest à nord­-ouest.

Lundi, après une nuit froide avec des gelées dans l'intérieur du pays, la nébulosité sera variable avec quelques averses qui pourront adopter un caractère hivernal, même en plaine en matinée. Dans le courant de la journée, alors que le temps deviendra sec et plus ensoleillé dans le nord­-ouest du pays, ailleurs, le ciel deviendra plus nuageux avec des averses plus intenses. Il fera frais avec des maxima de 3°C en Hautes­ Fagnes et localement 8°C dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur nord­-ouest.

Mardi, la journée débutera à nouveau avec des températures proches ou inférieures à 0 degré. Il restera souvent sec sous un ciel partagé entre soleil et nuages cumuliformes. Les maxima varieront de 4 à 10°C, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord ou de directions variées.

Mercredi, le temps sera calme avec éventuellement un peu de grisaille matinale. Une fois dissipée, des nuages cumuliformes se formeront mais le temps restera sec à une averse près. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés dans le centre et l'ouest du pays. Le vent sera le plus souvent faible de nord ou sans direction précise.

Jeudi, le temps restera généralement sec sous un ciel partagé entre soleil et nuages cumuliformes qui deviendront plus nombreux en cours de journée. Les maxima seront compris entre 5 et 11 degrés sous un vent faible à souvent modéré de nord à nord-est.

Vendredi, le temps devrait rester sec avec du soleil et des nuages cumuliformes. Les maxima se situeront entre 6 et 12 degrés voire un peu plus. Le vent sera modéré de secteur nord-est.