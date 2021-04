Espagne: au moins quatre migrants morts au large des Canaries

(Belga) Au moins quatre migrants ont été retrouvés morts dimanche au large de l'archipel espagnol des Canaries dans une embarcation de fortune contenant 23 personnes, ont annoncé les autorités locales.

Parmi eux, dix passagers avaient leur pronostic vital engagé et six autres se trouvaient dans un état grave, d'après un bilan provisoire de la préfecture de l'archipel situé au large du nord-ouest de l'Afrique. Un sauvetage par hélicoptères était toujours en cours à 14h00 GMT au sud de l'île de Hierro auprès de cette embarcation de fortune repérée par un bateau de pêche, ont indiqué les garde-côtes espagnols à l'AFP. Depuis le début de l'année, au moins une vingtaine de personnes sont mortes sur cette route migratoire très dangereuse où le nombres de clandestins venus d'Afrique a bondi en 2020. Cette année, le flux des traversées continue de s'intensifier avec 3.436 migrants parvenus aux Canaries entre le 1er janvier et le 31 mars, contre 1582 sur la même période de 2019, selon des chiffres officiels. (Belga)