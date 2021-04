Prévisions météo: le beau temps bientôt DE RETOUR

Ce matin, la nébulosité sera variable sur la plupart des régions avec déjà quelques averses sous forme de pluie, de grésil ou de neige (fondante) au nord du sillon Sambre et Meuse. Sur l'extrême sud du pays, le temps devrait encore rester généralement sec avec davantage d’éclaircies. En cours de journée, les averses concerneront l'entièreté du pays. Toutefois, dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra plus sec et ensoleillé dans la région côtière. Il fera assez froid pour la saison avec des maxima de 2 ou 3 degrés en Hautes-Fagnes à 7 ou 8 degrés dans le centre, sous un vent généralement modéré d'ouest, s'orientant au nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra sec sur l'ensemble du pays avec de larges éclaircies. Les températures chuteront alors à nouveau avec des gelées répandues; les minima seront en effet compris entre -4 et -8 degrés en Ardenne, -2 ou -3 degrés dans le centre et +1 degré à la côte. Le vent deviendra faible de secteur ouest à nord-ouest, et plus tard de direction variable.

Mardi, la journée débutera avec de larges éclaircies et de gelées dans l'intérieur du pays. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront et pourront conduire à l'une ou l'autre averse, à caractère hivernal probable sur les hauteurs de l'Ardenne. Sur l'ouest du pays, toutefois, le temps devrait rester souvent sec. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou localement 10 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

Mercredi matin, il y aura parfois de larges éclaircies. Les températures seront proches de 0 degré en beaucoup d'endroits. En journée, le ciel deviendra nuageux mais le temps restera sec à une averse locale près. Dans l'ouest du pays, nous retrouverons un temps sec et plus ensoleillé l'après-midi. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés dans le centre et l'ouest. Le vent faible et variable deviendra modéré de nord-nord-est en journée.

Jeudi, après une nuit à nouveau froide, le temps restera généralement sec sous un ciel changeant entre éclaircies et nuages cumuliformes. En bord de mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, le risque d'une averse sera plus grand. Les maxima varieront de 5 à 11 degrés, sous un vent faible puis modéré de nord-est.

Vendredi, le temps restera sec avec des périodes ensoleillées et des champs nuageux. Les températures atteindront des valeurs de 6 à 12 degrés, sous un vent sensible de nord-est.