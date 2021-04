Une femme décède dans l'incendie de sa maison à Lessines

Un dramatique incendie s'est produit dimanche soir dans la région de Lessines où l'occupante d'une habitation, une personne, est décédée, ont indiqué lundi les services de secours de Wallonie picarde. Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues.



Les services de secours ont été alertés dimanche, peu après 21h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison implantée dans la rue d'En Bas dans le village de Deux-Acren (Lessines). Venant des casernes d'Ath et de Lessines, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

À l'arrivée des premiers pompiers, la partie arrière de l'habitation était entièrement embrasée. Dans le bâtiment en feu, les secouristes ont retrouvé le corps sans vie de l'occupante des lieux. Il s'agit d'une femme âgée d'une cinquantaine d'années souffrant d'un handicap. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 04h00 du matin. On ignore pour l'instant les causes de l'incendie.