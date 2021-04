Régionales: les élus accusent le gouvernement "d'avoir peur du verdict des urnes"

Les trois principales associations d'élus accusent lundi le gouvernement "d'avoir peur du verdict des urnes" et de vouloir reporter les élections régionales et départementales après la présidentielle de mai 2022, appelant l'exécutif à maintenir le scrutin en juin pour ne pas "fracturer" la démocratie.

"En réalité, le gouvernement n'a peur ni de l'épidémie, ni de la capacité des maires (...). Ce dont il a peur, c'est du verdict des urnes", affirment dans un communiqué commun l'Association des maires de France (AMF), l'Assemblée des départements de France (ADF) et Régions de France, regroupées sous le nom de "Territoires unis".

"Il n'a pas confiance en la capacité du peuple à renouveler démocratiquement les assemblées des régions et des départements qui conduisent des politiques essentielles pour le quotidien et l'avenir de nos concitoyens", ajoutent-elles, après la décision controversée de l'exécutif de consulter directement les maires pendant le week-end sur les mesures sanitaires en vue des scrutins des 13 et 20 juin.

Les maires avaient jusqu'à lundi midi pour simplement répondre "oui" ou "non" à la question de savoir si les conditions préconisées par le Comité scientifique leur semblaient réunies pour tenir les deux scrutins en juin. La remontée via les préfets au ministère de l'Intérieur "se fera tout au long de l'après-midi" et il n'y aura "pas de communication avant demain" mardi sur les résultats de la consultation, a-t-on expliqué lundi Place Beauvau.

Aux yeux des trois associations d'élus, "ce qui se joue, en réalité, sur le dos des maires et sous le prétexte de la situation sanitaire, c'est le report des élections locales après les présidentielles et législatives car elles seraient des +élections non essentielles+".

Dans leur communiqué virulent, elles lancent un appel au Premier ministre Jean Castex "à ne pas prendre la responsabilité de fracturer encore un peu plus notre démocratie. Nous demandons à chaque parlementaire en son âme et conscience de ne pas favoriser cette manœuvre".

Elles se demandent également si "le Conseil constitutionnel ne jugera pas le scrutin d'octobre trop proche des élections présidentielles, et de fait les renvoyer à fin 2022".

Elles s'interrogent également sur "un pathétique aveu d'échec" du gouvernement sur l'efficacité de sa campagne de vaccination. "Le président de la République a annoncé un calendrier de réouverture du pays dès le début du mois de mai, et on ne pourrait pas aller voter en juin? Le gouvernement n'a donc à ce point pas confiance en sa stratégie vaccinale?"

L'exécutif avait confirmé la semaine dernière qu'il privilégiait "à ce stade" le maintien de ces dates, sur lesquelles il a aussi demandé leur avis aux partis, groupes politiques et présidents des assemblées. Des débats sur cette question devraient se tenir mardi à l'Assemblée et mercredi au Sénat.