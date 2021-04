 Louvain: des boîtes en carton pour interpeller sur le phénomène des enfants des rues

L'ASBL Let Us Change de Louvain (Brabant flamand) a placé lundi 60 boîtes en carton sur la place Ladeuz, en plein centre-ville, à l'occasion de la Journée internationale des Enfants des rues. "Nous avons choisi des boîtes parce qu'elles symbolisent l'image stéréotypée des personnes dans la rue", explique Johan Vandenbossche, fondateur de Let Us Change. Cette organisation à but non lucratif, fondée en 2009, se bat pour les droits des enfants des rues en Éthiopie.

Selon les chiffres d'Unicef, il y a environ 600.000 enfants sans-abri en Éthiopie. Let Us Change offre à 90 mineurs d'âge vivant dans les rues de Hawassa, dans le sud-est de l'Éthiopie, un nouveau foyer. Les enfants reçoivent un toit, des soins, à manger, l'occasion de participer à des loisirs ainsi qu'une formation scolaire.

Leur passé douloureux est mis en lumière

La plupart des membres du personnel ont eux-mêmes vécu à la rue et sont désormais également logés et nourris par l'ASBL. Avec ces boîtes en carton, Let Us Change veut attirer l'attention sur la problématique des enfants en errance. La photo et l'histoire de chaque enfant sont collées sur les boîtes en carton. "Les gens peuvent ainsi se plonger dans leur monde", explique M. Vandenbossche. "Non seulement leur passé douloureux est mis en lumière, mais aussi l'avenir plein d'espoir qui les attend."