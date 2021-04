Hélicoptère au-dessus de la rue de Brabant: que s'est-il passé?

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé via notre bouton orange Alertez-nous une opération de police ce lundi peu après 14h00 dans le quartier de la rue de Brabant à Schaerbeek / Saint-Josse, avec appui de l'hélicoptère de la police fédérale. L'opération a été menée par la police fédérale, qui a effectué 6 perquisitions dans le cadre d'une enquête en cours, nous révèle le parquet de Bruxelles. "On peut confirmer qu’il n’y a pas de lien avec le terrorisme", détaille la porte-parole sans pouvoir en révéler plus "dans l'intérêt de l'enquête".