Premières naissances de faucons pèlerins au coeur de Bruxelles: "Un million de personnes" se passionnent (vidéo)

C'est devenu un rituel, au fil des ans: chaque printemps depuis 2004, un couple de faucons pèlerins donne naissance à des petits à Bruxelles.

"Printemps 2021, ils sont une quinzaine de couples de Pèlerins installés au 4 coins de la cité qui par ailleurs compte 1.200.000 bipèdes ! Les faucons se sont installés dans tous les quartiers, ou presque, des plus arborés aux plus urbains. Quelle adaptation ! Quelle évolution !", se réjouit Didier Vangeluwe, de l'Institut royal des sciences naturelles, qui nous a envoyé quelques vidéos.

"A la fois c'est génial, mais à la fois, c'est vrai, c'est devenu une habitude". Les gens se passionnent toujours autant ces rapaces. "Sur les huit semaines d'avril et mai, on atteint un million de personnes" via le site www.fauconspourtous.be.

Ce mardi matin, on y apercevait les parents en train de nourrir déjà trois petits bébés faucons:

Ce sont les premières naissances, et elles ont eu lieu dans l'Eglise Saint Job, à Uccle. Ce couple de rapaces particulièrement prolifique niche pour la 7e fois d'affilée au sommet des tours de l'église Saint-Job et a déjà élevé 23 fauconneaux. D'autres vont suivre ailleurs dans la région capitale. Aucune naissance n'est par contre attendue dans les tours de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. Un nouveau couple s'y était établi l'an dernier mais aucun des jeunes n'avait survécu plus d'une semaine. Cette année, la femelle n'a pondu aucun œuf.

