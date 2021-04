"Pas de justice, pas de paix": Minneapolis reste sous tension après la mort d'un jeune homme noir tué par la police

Minneapolis reste ce mardi sous tension après une deuxième nuit consécutive de manifestations malgré l'entrée en vigueur d'un couvre-feu dans cette ville du nord des Etats-Unis, indignée par la mort d'un jeune homme noir abattu par la police en plein procès sur le meurtre de George Floyd.

En plus du couvre-feu dans toute l'agglomération décrété par les maires des villes jumelles de Minneapolis et de Saint-Paul, un millier de soldats de la Garde nationale sont à pied d'oeuvre pour empêcher de nouveaux débordements. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées dans la nuit de lundi à mardi et des policiers ont été légèrement blessés à l'occasion d'un rassemblement en face du commissariat de Brooklyn Center, dans la banlieue de Minneapolis, ont annoncé les forces de l'ordre, qui ont utilisé à plusieurs reprises du gaz lacrymogène.

C'est à cet endroit que Daunte Wright, un Afro-Américain de 20 ans qui circulait en voiture avec sa petite amie, a été tué "par accident" dimanche, au cours d'un banal contrôle lié à des plaques d'immatriculation invalides, a expliqué la police locale. Une agente avait alors "sorti son arme à feu à la place de son Taser", un pistolet à impulsion électrique censé être non létal, selon la même source.

"Emprisonnez tous les flics tueurs racistes"

Lundi soir, peu avant 21H00, près de deux heures après l'entrée en vigueur du couvre-feu, des dizaines de manifestants ont continué de brandir leurs pancartes et de scander des slogans à proximité du poste de police de Brooklyn Center, tout en s'abritant de la pluie sous des parapluies et des capuches Ils ont nargué les policiers à travers le grillage nouvellement érigé autour du commissariat et portaient des pancartes clamant "Emprisonnez tous les flics tueurs racistes", "Suis-je le prochain ?" et "Pas de justice, pas de paix".

Des pillages sporadiques ont également eu lieu ailleurs à Brooklyn Center, ont raconté des responsables chargés de la sécurité. Des centaines de personnes se sont aussi rassemblées pour une veillée dans cette localité du nord-ouest de l'agglomération de Minneapolis. Une sculpture commémorative représentant un poing serré a été transportée du site où George Floyd a été tué jusqu'au lieu de ce nouveau drame.

"Etre une personne de couleur est fatigant", a dit à l'AFP Butchy Austin, un employé de commerce de 37 ans devenu un militant depuis ce meurtre il y a près d'un an dans cette même ville de Minneapolis. "Nous voulons savoir que nous pouvons être en sécurité".

Il s'agissait de la deuxième nuit d'affilée de protestations après la mort de Daunte Wright.