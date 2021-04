"Floreffe piratée par un hacker": les données de la commune sont cryptées et inutilisables

Suite à une cyberattaque dans la nuit de vendredi à samedi, les données de l’administration communale de Floreffe sont illisibles et donc inutilisables.

"La commune de Floreffe piratée par un hacker. Tout le système informatique est piraté, toutes les données perdues", signale Gregory ce mardi matin via notre bouton orange Alertez-nous.

Ce weekend, la commune de Floreffe, dans la province de Namur, a en effet été victime d’une cyberattaque. "Nos données, hébergées sur nos serveurs locaux, ont été piratées. L’ensemble de ces données sont pour l’heure cryptées, et par conséquent illisibles", a indiqué ce lundi le bourgmestre Albert Mabille, sur le site internet de la commune.

Les données cryptées mais pas dérobées

Visiblement, les données de l’administration communale ont été cryptées mais pas dérobées. "Il apparait sur base de la liste des opérations réalisées qu’il n’y a pas eu de vol de données parce qu’en fait, voler des données, c’est un très gros volume de données qui aurait pris beaucoup de temps à être transféré", a souligné ce mardi matin le bourgmestre à Bel RTL. "Les risques d’utilisation des données personnelles citoyennes sont donc pratiquement inexistants", a-t-il ajouté.

Quelles conséquences pour les habitants ?

Suite à ce piratage informatique, certains documents ne peuvent dès lors plus être délivrés. "Les conséquences pour les habitants de Floreffe, c’est surtout au niveau du service population/état civil où le logiciel est actuellement inutilisable parce que nous devons reconstruire tout notre réseau informatique de façon sécurisée et saine. Mais je peux vous dire après avoir discuté avec le personnel du service population ce matin que hier déjà toute une série de solutions provisoires ont été mises en œuvre de telle manière que les habitants soient le moins impactés possible quand ils demandent certains documents à la commune ou pour la réalisation de certains actes qui seront faits manuellement pour le moment le temps que le logiciel sera remis en service", a indiqué Albert Mabille.

Une plainte déposée à la police

L’équipe d’informaticiens tente de régler la situation dans les plus brefs délais. En attendant, la commune demande aux citoyens de se montrer compréhensifs. Le bourgmestre espère un retour à la normale "début de la semaine prochaine".

Une plainte a été déposée samedi auprès de la police. La commune a reçu l'appui d'un expert de la cellule de la criminalité informatique de la police fédérale qui a "repris du matériel pour tenter de retrouver des indices".