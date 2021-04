Toujours aussi variable et frais

(Belga) Des nuages se développeront à nouveau dans le courant de l'après-midi avec le risque de quelques ondées locales qui prendront parfois un caractère hivernal sur le relief ardennais, alors qu'au littoral le soleil devrait s'imposer plus facilement. Les températures maximales atteindront 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 à 10 degrés sur le centre et l'ouest du pays. Le vent sera faible à parfois modéré de nord à nord-ouest, indique l'IRM mardi dans son bulletin de la mi-journée.

Mardi soir et pendant la nuit, l'une ou l'autre averse restera d'abord possible localement. De larges éclaircies se développeront ensuite sur toutes les régions et le temps deviendra sec. En fin de nuit, la nébulosité devrait à nouveau augmenter à partir du nord-ouest du pays où le risque de quelques averses ira croissant. De la brume et quelques bancs de brouillard pourront à nouveau se développer. Les minima descendront entre -6 degrés en Hautes-Fagnes, -2 ou -3 degrés sur les régions de plaine et +1 degré au littoral. Le vent sera faible de direction variable. Mercredi, la nébulosité sera variable avec un risque d'averses ou de giboulées sur l'ouest le matin et ailleurs l'après-midi. Les températures évolueront peu et seront comprises entre 3 ou 4 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés sur le centre et l'ouest sous un vent qui deviendra faible à modéré de nord à nord-ouest. Jeudi matin, après une nuit assez froide, le temps deviendra rapidement nuageux à très nuageux avec quelques averses éparses qui pourront encore prendre un caractère hivernal en haute Ardenne. Les températures évolueront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés sur l'ouest. Le vent sera généralement modéré de nord-est. À partir de vendredi, le temps sera généralement sec et progressivement plus doux. Samedi devrait être la plus belle journée de la semaine avec un temps très ensoleillé.