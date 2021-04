La production de vaccins anti-Covid au Sénégal aura un accent wallon

(Belga) L'entreprise de biotechnologie Univercells a signé mardi deux déclarations d'intention avec des centres de recherche et de production de médicaments au Sénégal pour y produire des vaccins pour la région, et notamment contre la Covid-19, a annoncé mardi le ministre-président wallon Elio Di Rupo, à l'issue d'une visite du président de ce pays d'Afrique de l'Ouest, Macky Sall.

Le Sénégal est l'un des pays prioritaires de coopération de la Wallonie depuis plus de 20 ans. Son président, Macky Sall, a fait un détour par l'Elysette mardi dans le cadre d'une visite officielle entamée dimanche à Bruxelles. Il avait notamment rencontré lundi le président du Conseil européen Charles Michel, une réunion à l'issue de laquelle il avait annoncé la production de vaccins anti-Covid par le Sénégal. Cette production aura un accent wallon: l'entreprise de biotechnologie Univercells, située à Jumet, a signé des accords avec deux centres de recherche et de production au Sénégal: l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF) ainsi que l'Institut Pasteur de Dakar. Un centre de production de vaccins "traditionnels" et un centre de production de vaccins contre la Covid-19 verront ainsi le jour sur le territoire sénégalais. Ils visent la production, mais aussi le soutien à la recherche, au développement et à la formation dans ce pays. "Ces synergies permettront au Sénégal de développer ses propres vaccins et ainsi viser l'autonomie en privilégiant la production locale de vaccins. Ces collaborations prometteuses ont également pour objectif à plus long terme d'étendre cette production à toute l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit là d'une contribution solidaire avec les pays en développement", a souligné Elio Di Rupo. (Belga)