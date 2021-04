La ville de Mons tire le bilan de son Plan Grand Froid

(Belga) Le Plan Grand Froid de la Ville de Mons, déclenché le 6 novembre 2020, a officiellement pris fin ce 31 mars 2021. Les instances montoises ont tiré mardi le bilan chiffré des actions au cours de l'hiver.

Le Plan Grand Froid de la Ville de Mons, destiné aux personnes en situation de précarité, a permis l'accueil en continu pendant la période hivernale des sans-abris au sein de l'abri de jour "L'Escale" et de l'abri de nuit. Pas moins de 3.203 accueils ont été comptabilisés, ce qui représente 155 usagers différents. Plus de 2.350 repas ont été servis. "Les personnes accueillies avaient la possibilité de se doucher et près de 138 produits d'hygiène, masques, vêtements chauds et couvertures ont été distribués", a indiqué la ville de Mons dans un communiqué. "Les dispositifs existants ont été renforcés et des moyens supplémentaires affectés", a souligné Marie Meunier, Présidente du CPAS montois. "À l'abri de nuit, 6 préfabriqués ont été installés afin de maintenir la capacité d'accueil de 36 places tout en respectant les règles sanitaires en vigueur actuellement. Des agents ont été engagés, notamment pour garantir le nettoyage et la désinfection des douches et des locaux." Quelque 303 consultations en soins de santé ont été réalisées dans le cadre de la collaboration avec le Relais Social et Médecins du Monde. Le CPAS de Mons maintiendra une capacité d'accueil supérieure à la capacité habituelle, malgré la fin du Plan Grand Froid. (Belga)