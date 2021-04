Réouverture des terrasses, voyages, école: voici tous les sujets qui seront abordés en comité de concertation demain

Qui pourra reprendre ses activités et quand ? Pourra-t-on voyager ? Le couvre-feu sera-t-il levé ? Autant de questions qui seront sur la table d'un nouveau comité de concertation mercredi 14 avril.

Mercredi, dès 9h, les gouvernements fédéral et régionaux analyseront l'évolution de l'épidémie de coronavirus et devront trancher. Horeca, voyages, écoles : qui pourra rouvrir et quand ? Il est aussi question de lever le couvre-feu actuellement en vigueur

La réouverture de l’Horeca est probablement l’un des points les plus complexes sur la table. Le secteur espère rouvrir le 1er mai, comme le gouvernement l’avait évoqué. Mais cette échéance semble compromise vu la diminution assez lente des hospitalisations. Dès lors, certains préconisent que les terrasses, au moins, puissent rouvrir le 1er mai prochain.





L'enseignement: plusieurs pistes sont sur la table

Pour l’enseignement en revanche, la question est plus consensuelle. Les cours, pourraient reprendre le 19 avril prochain, selon les mêmes modalités qu’avant Pâques au moins. Il s'agirait donc de permettre tous les cours en présentiel, pour les élèves du primaire et du 1e degré du secondaire, et d'organiser un enseignement en distanciel à mi-temps, pour les 2e et 3e degrés du secondaire.

Des mesures plus restrictives se justifient difficilement, au vu de la situation épidémiologique, plus favorable qu’il y a 3 semaines.





Commerces non-essentiels et métiers de contact

Les commerces non essentiels peuvent actuellement servir leurs clients uniquement sur rendez-vous et avec un nombre maximal de personnes, selon la superficie du magasin. Ces mesures pourraient être levées à partir du 26 avril prochain. Les métiers de contact, quant à eux, avaient dû à nouveau fermer leurs portes lors du dernier comité de concertation. Leur réouverture à partir du 26 avril devrait être discutée.





Quid de l'interdiction des voyages non-essentiels?

Le gouvernement fédéral devra aussi se prononcer sur la prolongation ou non de l’interdiction des voyages non-essentiels. Pour l’instant, l’interdiction est en vigueur, jusqu’au 18 avril inclus. Le comité de concertation reviendra également sur le couvre-feu en vigueur à l’échelle nationale, de minuit à cinq heures. Mais l’assouplissement de cette mesure à ce stade, est peu probable.