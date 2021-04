Ouverture des terrasses: le bourgmestre d'Etterbeek veut pouvoir choisir où les ouvrir

Vincent De Wolf, le bourgmestre d’Etterbeek, veut avoir les mains libres pour ouvrir les terrasses sur sa commune.

"Je propose qu’on définisse des règles sanitaires avec des gestes barrière, un nombre de personnes au mètre carré, un nombre de terrasses qui soit limité, mais que ce soient les bourgmestres dans leur commune en fonction des quartiers qui décident où on peut le faire ou non et de manière motivée. Que ce soit un refus ou une acceptation", a plaidé Vincent De Wolf ce matin sur Bel RTL.

Rouvrir systématiquement toutes les terrasses ne semble donc pas une mesure suffisamment réfléchie selon lui. "Parce que si je prends l’exemple d’Etterbeek, place Jourdan vous avez une grande place où on peut facilement réglementer les choses. Dans d’autres quartiers ce n’est pas possible parce que les règles sanitaires ne seraient pas respectées. Ça c’est donc une mesure qui est proportionnée, je crois intelligente, on peut faire confiance. On peut dans les communes avoir un 'user manual'."

Des règles proposées par 3 experts lundi sous la forme d'un label "Covid safe". Pour le bourgmestre d'Etterbeek, "on peut s’inspirer de ce label, dans les communes il y a des agents de prévention, il y a des gardiens de la paix, il y a des agents de quartier, donc il y a moyen de vérifier sur place et d’être assez sévère si on ne respecte pas les règles. Déterminer une certaine heure pour éviter l’ivresse je crois que c’est aussi raisonnable, mais ne rien faire ne l’est pas je pense."