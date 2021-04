Comité de concertation - LE DIRECT: "Les terrasses doivent ouvrir le 1er mai", selon Jan Jambon

Les représentants du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions se sont retrouvés mercredi au Palais d'Egmont à Bruxelles pour un comité de concertation très attendu après la pause de Pâques. Les ministres des différents niveaux de pouvoir devront trancher différents noeuds. Si les modalités de retour à l'école semblent arrêtées, d'autres questions pourraient réclamer des arbitrages plus délicats, notamment la réouverture de l'Horeca.



A son arrivée, le ministre-président flamand, Jan Jambon, a plaidé pour rouvrir à tout le moins les terrasses des établissements le 1er mai. Il a dit constater que de part et d'autres de la frontière linguistique des voix s'élevaient dans ce sens.

LE DIRECT

9h10 - Le Comité de concertation a débuté

9h - Jan Jambon: "Les terrasses doivent ouvrir le 1er mai"

"Nous avons dit que la restauration ouvrirait le 1er mai, donc pour moi, cela concerne certainement toutes les terrasses", a déclaré Jan Jambon, le ministre-président flamand. Il a également lancé un appel à ses collègues francophones à cet égard. "Je constate que les présidents des partis en Wallonie le réclament également, j'espère donc que le même soutien sera également à l'ordre du jour dans un court laps de temps." L'ouverture de l'ensemble du secteur de la restauration devrait attendre la phase suivante, selon Jan Jambon.

9h - Le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet: "Passer d'une gestion de crise à une gestion de risque"

L’ouverture des terrasses, est-ce réaliste ? "Ce qui est important est de tenir les engagements, et de passer de la gestion de crise à la gestion du risque en matière de santé mentale. On a besoin de voir des gens", a déclaré Georges Gilkinet à notre micro avant le Comité de concertation. "Il y a des personnes dans des secteurs économiques qui ont besoin de travailler. Le secteur culturel a besoin de perspectives, et moi je veux donner, en tant que membre du Comité de concertation, ces perspectives. On a besoin de respirer."

8h - Le président du Parti Socialiste, Paul Magnette demande que "les engagements soient tenus"

Par ce mot "engagement", il visait en particulier l'ouverture des bars et restaurants (en savoir plus). Le comité de concertation avait effectivement annoncé que ce secteur pourrait rouvrir au plus tôt le 1er mai. Mais précisons que ce n'était pas un engagement ferme. En effet, la réouverture était conditionnée à la situation sanitaire. Or, celle-ci reste toujours aujourd'hui délicate même si elle s'améliore. Pour Paul Magnette, la situation sanitaire est aujourd'hui assez bonne. "Le nombre de contaminations a baissé de 20%, on est quand même dans une bonne tendance (...) Je ne dirais pas la même chose si les chiffres étaient sur le point d'exploser", dit-il.

Les sujets qui seront abordés

L'enseignement: plusieurs pistes sont sur la table

Pour l’enseignement en revanche, la question est plus consensuelle. Les cours, pourraient reprendre le 19 avril prochain, selon les mêmes modalités qu’avant Pâques au moins. Il s'agirait donc de permettre tous les cours en présentiel, pour les élèves du primaire et du 1e degré du secondaire, et d'organiser un enseignement en distanciel à mi-temps, pour les 2e et 3e degrés du secondaire.

Des mesures plus restrictives se justifient difficilement, au vu de la situation épidémiologique, plus favorable qu’il y a 3 semaines.



Commerces non-essentiels et métiers de contact

Les commerces non essentiels peuvent actuellement servir leurs clients uniquement sur rendez-vous et avec un nombre maximal de personnes, selon la superficie du magasin. Ces mesures pourraient être levées à partir du 26 avril prochain. Les métiers de contact, quant à eux, avaient dû à nouveau fermer leurs portes lors du dernier comité de concertation. Leur réouverture à partir du 26 avril devrait être discutée.

Quid de l'interdiction des voyages non-essentiels?

Le gouvernement fédéral devra aussi se prononcer sur la prolongation ou non de l’interdiction des voyages non-essentiels. Pour l’instant, l’interdiction est en vigueur, jusqu’au 18 avril inclus. Le comité de concertation reviendra également sur le couvre-feu en vigueur à l’échelle nationale, de minuit à cinq heures. Mais l’assouplissement de cette mesure à ce stade, est peu probable.