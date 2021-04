Un motard arrêté après une course poursuite à grande vitesse entre Quiévrain et Dour

La police de la zone des Hauts-Pays a intercepté le week-end dernier un motocycliste au terme d'une course poursuite entre Quiévrain et Dour, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué. Voulant se soustraire à un contrôle, l'individu a roulé jusqu'à une vitesse de 210 km/h pour échapper aux policiers, a indiqué la zone de police.



Un motocycliste transportant un passager a démarré en trombe à la vue d'une patrouille de police, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le centre de Quiévrain. Les policiers ont rattrapé l'individu et l'ont sommé de se ranger afin de procéder à un contrôle. Le pilote du deux-roues a refusé d'obtempérer et a pris la fuite. Le véhicule d'intervention s'est alors lancé à sa poursuite sur plusieurs kilomètres entre Quiévrain et Dour. Le motocycliste a, selon la police, pris de nombreux risques et enfreint de nombreuses règles du code de la route, poussant des pointes de vitesse jusqu'à environ 210 km/h. La course poursuite s'est achevée au niveau d'un rond-point, à Dour: le pilote a perdu le contrôle de son engin en tentant d'éviter un barrage de police. La moto s'est couchée sur le flanc et a glissé sur plusieurs mètres. Le motocycliste et son passager n'ont toutefois pas été blessés. Ils ont été interceptés par les policiers après avoir à nouveau tenté de fuir. Le contrôle a permis aux policiers de constater que le conducteur était en défaut de permis de conduire, en défaut d'assurance et qu'il conduisait en état d'ivresse. Le suspect a été remis aux mains de la justice.