La pression sur les soins intensifs augmente

Plus de 3.120 personnes infectées par le coronavirus étaient soignées à l'hôpital mardi, dont 945 aux soins intensifs (+6%), selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi midi. Le taux de reproduction est repassé au-dessus de 1, ce qui signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

Entre le 7 et le 13 avril, il y a eu en moyenne 256,7 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit le même nombre que la semaine précédente. Au total, 3.127 personnes sont encore actuellement hospitalisées en raison du Covid-19. Parmi celles-ci, 945 patients sont traités aux soins intensifs, ce qui représente une augmentation de 6%. Les patients Covid occupent actuellement 47% des lits en soins intensifs. Le taux de reproduction du virus est quant à lui repassé à 1,01. Entre le 4 et le 10 avril, 3.452 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 19% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 930.603 cas d'infection par le coronavirus ont été diagnostiqués. Sur la même période, en moyenne 43,4 personnes sont décédées chaque jour des suites du virus (+24,1%), portant le bilan à 23.566 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Près de 41.100 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement (-31%), pour un taux de positivité de 9,5%. Ce dernier, qui indique la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages, était encore de 7% au début du mois de mars. La baisse du nombre de tests menés est due à la période de vacances, avait précisé mardi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem. L'incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 471,1 sur 14 jours (-14%). À ce jour, un total de 930.603 cas confirmés ont été rapportés, soit 429.219 de cas en Flandre (46%), 368.505 en Wallonie (40%) et 115.391 de cas à Bruxelles (12%). Au cours de la période du 28 décembre au 12 avril inclus, un total de 2.557.404 doses de vaccin ont été administrées en Belgique. Au total, 1.925.956 personnes (dont 1.125.478 âgées de 65 ans ou plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi elles, 631.448 (dont 219.104 âgées de 65 ans ou plus) ont déjà reçu une seconde dose. À ce stade, 16,8% de la population a reçu au moins une dose du vaccin et 5,5% bénéficie d'une couverture vaccinale complète.