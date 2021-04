Un ciel changeant avec des averses de pluie ou de grésil

(Belga) Des averses pourraient tomber localement, parfois sous forme de grésil ou de neige fondante sur les hauteurs de l'Ardenne, mercredi après-midi, selon les prévisions de la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Mais les périodes ensoleillées seront dominantes sur l'ouest du pays et le temps devrait rester sec. Les maxima seront compris entre 4 ou 5 degrés en Hautes­ Fagnes et 8 ou 9 degrés dans le centre et l'ouest de la Belgique.

Quelques averses, éventuellement hivernales, seront encore possibles sur l'est du pays mercredi soir. Puis, les éclaircies feront leur retour. Plus tard dans la nuit, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir du nord, avec un risque d'averses hivernales. Le temps devrait néanmoins rester sec, avec possibilité d'un peu de brume ou d'un banc de brouillard givrant dans certaines vallées de l'Ardenne. Les minima se situeront entre ­6 degrés sur les hauteurs ardennaises et 2 degrés au littoral. Il fera de nouveau froid jeudi matin, avec des gelées et de larges éclaircies dans l'intérieur du pays. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant, transportant des averses de pluie, de grésil ou de neige fondante sur les hauteurs de l'Ardenne. En fin de journée, les averses se décaleront vers la France et laisseront place à de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 ou 10 degrés sur l'ouest. La journée de vendredi débutera avec de belles éclaircies. La nébulosité deviendra ensuite variable à parfois abondante, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes­ Fagnes et 11 degrés dans l'ouest du pays. (Belga)