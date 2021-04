Covid au Brésil: une commission parlementaire va enquêter sur les "omissions" de Bolsonaro

(Belga) La Cour suprême brésilienne a donné son feu vert à la mise en place d'une Commission d'enquête parlementaire qui va se pencher sur d'éventuelles "omissions" du gouvernement Bolsonaro dans le combat contre la pandémie de coronavirus.

Un juge de la Cour suprême brésilienne avait ordonné la semaine dernière au Sénat d'installer une commission d'enquête en ce sens, suite à la demande formulée par 32 des 81 sénateurs brésiliens. Mercredi soir, la Cour suprême a approuvé en séance plénière, par 10 voix sur 11, la demande qu'avait présentée le juge Luis Roberto Barroso en faveur de cette Commission d'enquête parlementaire (CPI, en portugais) sur la gestion de la pandémie qui ravage le pays et a fait près de 362.000 morts en un peu plus d'un an. Jair Bolsonaro avait immédiatement dénoncé cette initiative comme "du militantisme judiciaire". Le président a été très critiqué pour avoir minimisé des mois durant la crise sanitaire et avoir livré une guerre ouverte aux gouverneurs et maires qui imposaient des confinements, au nom de la sauvegarde de l'économie. Il a également imputé l'effondrement du système hospitalier aux autorités locales alors que Brasilia n'a mis en place aucune politique de coordination nationale de lutte contre la pandémie. De même, le retard pris par le gouvernement dans ses discussions avec les laboratoires pour l'acquisition de doses de vaccins a été jugé par les scientifiques responsable de la lenteur de la campagne vaccinale au Brésil. Les sénateurs des différents partis qui composeront la CPI seront choisis dans les dix jours. L'enquête devra porter notamment sur "les actions et omissions du gouvernement fédéral (...), en particulier face à l'aggravation de la crise sanitaire dans l'Etat d'Amazonas, après le manque d'oxygène pour les patients hospitalisés", avait précisé Luís Roberto Barroso. En janvier, des dizaines de personnes sont mortes à Manaus, la capitale de l'Etat d'Amazonas, en raison du manque d'oxygène dans les hôpitaux. (Belga)