Verlinden appelle les communes à respecter les règles

(Belga) La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a appelé jeudi au respect des règles décidées en comité de concertation pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Son appel s'adresse également aux communes, a-t-elle précisé.

Le choix du comité de concertation de reporter la réouverture des cafés et restaurants au 8 mai plutôt qu'au 1er mai, et de la limiter dans un premier temps aux terrasses suscite le mécontentement d'une bonne partie du secteur Horeca. Certains bourgmestres ont laissé entendre qu'ils n'avaient plus les moyens de contrôler l'application des directives du codeco, voire qu'ils n'empêcheraient pas certains exploitants de rouvrir leur établissement dès le 1er mai. Les mesures décidées mercredi visent à trouver un "équilibre", a-t-elle rappelé. A partir du 8 mai, une reprise des activités en extérieur est amorcée. "Nous appelons chacun à faire preuve de responsabilité, les pouvoirs locaux y compris, et de respecter les mesures. C'est seulement de cette façon que nous limiterons la propagation du virus", a-t-elle déclaré sur Twitter. (Belga)