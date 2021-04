Mort de George Floyd: Derek Chauvin refuse de témoigner à son procès (vidéo)

L'ex-policier Derek Chauvin a indiqué jeudi qu'il refusait de témoigner à son procès où il est jugé pour le meurtre de George Floyd à Minneapolis l'an dernier.

"J'invoque aujourd'hui mon droit au 5e amendement", a-t-il déclaré, en référence au droit de tout accusé aux Etats-Unis de ne pas apporter de témoignage susceptible de l'incriminer. Derek Chauvin, 45 ans, est accusé d'avoir tué George Floyd le 25 mai 2020 en maintenant un genou sur le cou du quadragénaire afro-américain pendant plus de neuf minutes, un drame qui a suscité un sursaut antiraciste historique aux Etats-Unis.

Il plaide non coupable et son avocat assure que George Floyd, soupçonné d'avoir écoulé un faux billet de 20 dollars, est mort d'une overdose combinée à des problèmes cardiaques pendant que les policiers tentaient de le maîtriser. Les débats en sont à leur troisième semaine et la défense doit terminer jeudi l'audition de ses témoins. Le jury devrait se retirer pour délibérer après avoir entendu lundi les réquisitions et les plaidoiries. Le verdict des jurés dans ce procès hors norme n'est pas attendu avant la fin du mois.