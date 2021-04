Un peu de poésie dans cette pandémie: "Coucher de soleil exceptionnel sur Pont-à-Celles"

Ce jeudi soir, le ciel avait des airs d'aquarelle. Lucien a tenu à partager, via le bouton orange Alertez-nous, ce tableau céleste qui s'est offert à lui: "Coucher de soleil exceptionnel sur Pont-à-Celles".

Que nous réserve ce ciel ? Ce soir et cette nuit, le temps sera sec avec un ciel qui se dégagera à partir du nord. Les températures redescendront entre +3 degrés le long du littoral, 0 ou -1 degré dans le centre du pays et - 5 degrés dans les Hautes Fagnes. Le vent de nord-est faiblira dans l'intérieur du pays mais restera modéré le long du littoral.

Vendredi, la journée débutera sous le soleil, surtout sur la moitié ouest du pays. Des nuages cumuliformes parfois assez importants se développeront ensuite dans l'intérieur du pays, mais le temps restera généralement sec. Le ciel restera ensoleillé dans la zone littorale. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 11 degrés dans le centre du pays. Le vent redeviendra généralement modéré de nord-est dans l'intérieur du pays, et modéré à assez fort de nord à nord-est en bord de mer.

Vendredi soir et durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel se dégagera à nouveau avec des températures qui redescendront entre -3 degrés en haute Ardenne et +5 degrés le long du littoral. Le vent sera faible à modéré et s'orientera entre le nord et le nord-est.

Samedi, nous bénéficierons souvent de larges éclaircies le matin. L'après-midi, des nuages (cumuliformes) se développeront mais le temps restera sec. Au littoral, les conditions resteront ensoleillées. Les maxima seront compris entre 7 et 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi que dans la région côtière, et entre 10 et localement 14 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte généralement assez fort, de secteur nord à nord-est.

Dimanche, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec risque de quelques ondées locales, essentiellement en Ardenne. Les températures évolueront peu avec des maxima de 8 à 12 degrés à la côte ainsi qu'au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 12 à 14 degrés ailleurs. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur nord.

Lundi, après la dissipation des nuages bas ou du brouillard présents par endroits, l'atmosphère deviendra plus instable. Les éclaircies alterneront alors avec des nuages cumuliformes donnant lieu à des averses localisées. Il fera plus doux dans l'intérieur des terres, avec des maxima de 11 degrés en Hautes-Fagnes à 15 ou 16 degrés en plaine. A la côte, le temps devrait rester sec et assez ensoleillé mais il y plus frais avec des maxima autour de 10 ou 11 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

Mardi, l'atmosphère restera instable avec à nouveau un ciel changeant et quelques averses locales. Les maxima seront compris entre 11 et 14 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne, et entre 14 et 17 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré de direction variable ou de secteur nord à nord-est.

Mercredi, le ciel restera partagé entre éclaircies parfois larges et champs nuageux encore à l'origine de quelques averses locales, surtout sur le sud du pays. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés. Le vent s'orientera au secteur nord-est; il sera faible à modéré dans l'intérieur des terres, et modéré à assez fort au littoral.

Jeudi, quelques ondées résiduelles seront encore possibles en Ardenne et en Lorraine belge. Ailleurs, le temps devait rester sec et assez ensoleillé. Les maxima devraient se situer entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré d'est à nord-est.