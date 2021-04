Volcan en éruption: l'ONU débloque un million de dollars pour aider Saint-Vincent

(Belga) L'ONU a débloqué jeudi de son fonds d'urgence un million de dollars pour venir en aide à l'archipel de Saint-Vincent et les Grenadines, touché depuis une semaine par l'éruption d'un volcan, a annoncé son porte-parole.

Cet argent permettra une "assistance humanitaire d'urgence aux victimes, notamment celles qui ont été évacuées", a précisé Stéphane Dujarric dans une déclaration. Les agences de l'ONU vont pouvoir fournir de l'eau potable et des kits d'hygiène, ainsi que donner de l'argent aux plus vulnérables afin qu'ils puissent s'alimenter, a-t-il précisé. Environ 20.000 personnes ont été évacuées des abords du volcan La Soufrière et 4.500 ont trouvé refuge dans des abris. Les aéroports de l'île ont été fermés. Des explosions dans le cratère continuent de se produire quotidiennement avec des nuages de cendre couvrant le pays et les îles des environs, selon l'ONU. Ce volcan n'avait pas connu d'éruption depuis 1979. Mercredi, l'ONU avait indiqué qu'en fonction des vents, l'impact environnemental et économique de l'éruption pouvait aussi toucher notamment la Barbade, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie, la Grenade, Saint-Kitt-et-Nevis et même les îles françaises de la Martinique et de la Guadeloupe. Selon Stéphane Dujarric, "la plupart des maisons à Saint-Vincent sont sans eau et la majorité de la population (100.000 personnes) est touchée par les retombées de cendres". Saint-Vincent et les Grenadines est le plus petit État à avoir jamais siégé au Conseil de sécurité de l'ONU, où son mandat de deux ans comme membre non permanent s'achève en décembre. (Belga)