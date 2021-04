Le Centre de Prévention du Suicide est débordé: il n'arrive plus à répondre à tous les appels

Conséquence de cette période liée à la pandémie plus qu'incertaine, c'est le nombre de personnes en dépression. Le centre de prévention du suicide est débordé : 60 appels par jour en moyenne, 20 % de plus, depuis le début de la crise. Le centre lance un appel aux bénévoles et aux dons. Une personne sur 8 déclare avoir eu des pensées suicidaires ces derniers temps

Déborah Deseck, chargée de communication au Centre de prévention du suicide: "La crise est un facteur aggravant. Les personnes qui avaient déjà des difficultés se retrouvent dans des situations encore plus difficiles en ce moment. Elles ont vraiment besoin de parler et de briser leur isolement. Ce n'est pas toujours des gens qui veulent passer à l'acte, mais en tout cas ils sont en énorme souffrance, en grande détresse. Ils ont besoin de parler à quelqu'un pour que tout cela puisse être exprimé et reçu sans jugement. Il y a des pics selon les annonces qui peuvent être faites, selon les périodes aussi parfois ou selon les tranches horaires."

La ligne 0800 32 123 est celle du Centre de Prévention du Suicide et le site web est www.preventionsuicide.be