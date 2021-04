Mia et sa mère restent introuvables: les autorités françaises n'excluent pas un départ à l'étranger

Mia Montemaggi, la fillette de 8 ans enlevée mardi dans les Vosges, et sa mère n'ont toujours pas été retrouvées, un départ à l'étranger n'étant "pas exclu", a indiqué vendredi le procureur de la République d'Epinal Nicolas Heitz.



Quatre hommes, dont les trois ravisseurs présumés, ont été placés en garde à vue, a précisé le procureur lors d'une conférence de presse au palais de justice d'Epinal. Selon leurs déclarations, ils ont agi à la demande de la mère de l'enfant qui voulait récupérer sa fille dont elle n'avait plus la garde, a ajouté le magistrat.



"Lola Montemaggi les sollicitait via internet pour récupérer sa fille dont elle s'estimait injustement séparée dans le but de partir à l'étranger", a expliqué M. Heitz qui avait déclenché mardi soir le plan Alerte-enlèvement. "Leurs auditions sont globalement concordantes", a-t-il ajouté, précisant que l'un d'entre eux n'avait pas voulu s'exprimer.

4 hommes doivent être présentés à un juge

Âgés de 23 à 60 ans et sans antécédents judiciaires, les quatre hommes, doivent être présentés dans la journée à un juge, ont été arrêtés à Paris, en Seine-et-Marne, aux Lilas (Seine-Saint-Denis) et en Meurthe-et-Moselle.



Le "script d'un discours à tenir devant la grand-mère de Mia pour se faire passer pour un éducateur" de la Protection judiciaire de la jeunesse a été découvert chez le premier d'entre eux à avoir été interpellé.

Chez le suspect de 23 ans, "des éléments susceptibles d'entrer dans la composition d'explosifs étaient découverts", a indiqué M. Heitz, précisant que ce volet de l'enquête était désormais entre les mains du parquet national anti-terroriste (Pnat).

Une enquête préliminaire confiée au pnat était déjà en cours concernant ces individus dont, selon une source proche du dossier, le profil "s'apparente à la mouvance survivaliste".

Sa mère "voulait vivre en marge de la société"



Mia Montemaggi a été enlevée mardi par trois hommes, par ruse et sans violence, alors qu'elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle, désignée depuis janvier "tiers de confiance" par la justice, dans le village des Poulières, à une trentaine de kilomètres d'Epinal. Sa mère, Lola Montemaggi, 28 ans, qui n'avait plus le droit de voir Mia seule et "voulait vivre en marge de la société", a également disparu depuis.

Deux des ravisseurs - un troisième étant resté au volant du véhicule qui a emmené l'enfant - se sont fait passer pour des représentants de la protection de l'enfance, avec des papiers à en-tête du ministère de la Justice, afin de mettre en confiance la grand-mère de l'enfant.



Toute personne ayant des informations sur ce rapt est invitée à appeler le 0 800 36 32 68.