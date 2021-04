La situation sanitaire se dégrade dans les prisons: le ministre de la Justice veut des vaccins

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, souhaite que le personnel pénitentiaire soit vacciné en priorité contre le coronavirus, a-t-il fait savoir vendredi alors que les syndicats ont déposé un préavis de grève dans la matinée. La question sera abordée lundi par les ministres de la Santé.

Des foyers de contamination se sont déclarés dans plusieurs prisons, entre autres celles de Namur, Termonde et Hasselt. Cette situation a mené au confinement de plusieurs ailes de ces établissements voire à un confinement total. Jeudi, un gardien de Gand est par ailleurs décédé de la covid-19. Le ministre dit comprendre la demande des syndicats d'une vaccination prioritaire.

"Au cours des première et deuxième vagues, la situation dans les prisons est restée relativement sous contrôle. Avec la troisième vague, de nombreux foyers apparaissent. La santé du personnel est en jeu, il est dès lors temps que vous vaccinions", a expliqué M. Van Quickenborne (Open Vld). Une prison est une collectivité, de nombreuses personnes vivent proches les unes des autres, la vaccination du personnel s'impose donc, à ses yeux, le plus vite possible.